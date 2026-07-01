Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus

Euro STOXX 50 im Blick

Der Euro STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstagmorgen wieder ab.

Um 09:11 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,08 Prozent schwächer bei 6.277,31 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,441 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,007 Prozent schwächer bei 6.282,07 Punkten, nach 6.282,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.268,13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.282,62 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,845 Prozent. Vor einem Monat, am 02.06.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.107,85 Punkten. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 5.692,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.07.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.318,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 2,49 Prozent auf 71,68 EUR), Deutsche Bank (+ 2,30 Prozent auf 30,43 EUR), Bayer (+ 2,00 Prozent auf 49,98 EUR), BMW (+ 1,41 Prozent auf 59,02 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,40 Prozent auf 44,41 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-2,69 Prozent auf 158,94 EUR), Infineon (-1,95 Prozent auf 76,38 EUR), Siemens (-1,28 Prozent auf 269,95 EUR), Eni (-0,11 Prozent auf 19,98 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,08 Prozent auf 239,30 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 991.150 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 663,459 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net