STOXX-Handel im Blick

Der Euro STOXX 50 gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 1,42 Prozent tiefer bei 6.027,10 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,303 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,803 Prozent tiefer bei 6.064,76 Punkten in den Freitagshandel, nach 6.113,86 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.064,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6.023,17 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der Euro STOXX 50 bereits um 5,67 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.121,66 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.422,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.569,92 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 3,02 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 1,23 Prozent auf 26,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,15 Prozent auf 581,40 EUR), BMW (+ 0,15 Prozent auf 54,42 EUR), BASF (-0,16 Prozent auf 50,60 EUR) und adidas (-0,17 Prozent auf 171,90 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-4,68 Prozent auf 47,04 EUR), Siemens Energy (-3,96 Prozent auf 121,68 EUR), Siemens (-2,88 Prozent auf 259,20 EUR), Airbus SE (-2,16 Prozent auf 193,94 EUR) und Rheinmetall (-1,98 Prozent auf 711,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 714.469 Aktien gehandelt. Mit 485,935 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net