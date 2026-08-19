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Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Donnerstagmittag ab

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Donnerstagmittag ab

Am Mittag ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Infineon AG
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes
EURO STOXX 50
6,433.02 EUR -11.44 EUR -0.18 %
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Am Donnerstag notiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,22 Prozent tiefer bei 6.430,27 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,509 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,045 Prozent auf 6.447,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.444,46 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.424,71 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6.451,51 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Euro STOXX 50

Auf Wochensicht sank der Euro STOXX 50 bereits um 1,80 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 6.227,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5.976,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.472,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9,91 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,12 Prozent auf 24,31 EUR), UniCredit (+ 0,68 Prozent auf 82,97 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,51 Prozent auf 75,22 EUR), Infineon (+ 0,27 Prozent auf 55,13 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,25 Prozent auf 55,46 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Bayer (-1,75 Prozent auf 48,15 EUR), adidas (-1,48 Prozent auf 153,60 EUR), BASF (-1,45 Prozent auf 51,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,10 Prozent auf 28,86 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,89 Prozent auf 510,00 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1.204.435 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 594,237 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG
06.08.26 Infineon Outperform Bernstein Research
06.08.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

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