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Euro STOXX 50 im Fokus

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 schloss den Donnerstagshandel stabil ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
151.30 EUR -4.85 EUR -3.11 %
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Ahold Delhaize (Ahold)
30.91 EUR -0.81 EUR -2.55 %
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Airbus SE
203.85 EUR -3.60 EUR -1.74 %
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ASML NV
1,496.20 EUR -9.80 EUR -0.65 %
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Deutsche Börse AG
279.00 EUR 0.60 EUR 0.22 %
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Deutsche Telekom AG
28.81 EUR -0.40 EUR -1.37 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
55.56 EUR 0.26 EUR 0.47 %
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Eni S.p.A.
24.50 EUR 0.46 EUR 1.93 %
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Infineon AG
55.43 EUR 0.41 EUR 0.75 %
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Rheinmetall AG
1,156.60 EUR -24.20 EUR -2.05 %
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Siemens Energy AG
152.50 EUR -0.84 EUR -0.55 %
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UniCredit S.p.A.
82.75 EUR 0.34 EUR 0.41 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
74.86 EUR -0.56 EUR -0.74 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,422.06 EUR -22.40 EUR -0.35 %
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Letztendlich schloss der Euro STOXX 50 am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 6.432,65 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,509 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,045 Prozent auf 6.447,37 Punkte an der Kurstafel, nach 6.444,46 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.406,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.451,51 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,76 Prozent. Der Euro STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 6.227,40 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.976,07 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Stand von 5.472,32 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,95 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 1,93 Prozent auf 24,50 EUR), Infineon (+ 0,78 Prozent auf 55,41 EUR), Deutsche Börse (+ 0,61 Prozent auf 279,60 EUR), UniCredit (+ 0,41 Prozent auf 82,75 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,14 Prozent auf 55,40 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil adidas (-3,14 Prozent auf 151,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,58 Prozent auf 28,72 EUR), Airbus SE (-1,49 Prozent auf 204,90 EUR), Rheinmetall (-1,41 Prozent auf 1.162,20 EUR) und Siemens Energy (-1,14 Prozent auf 152,58 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4.731.811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 594,237 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,29 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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