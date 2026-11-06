DAX 25.709 -2,3%ESt50 6.138 -1,5%MSCI World 4.760 -3,3%Top 10 Crypto 10,08 +1,5%Nas 24.315 -5,5%Bitcoin 68.012 +0,6%Euro 1,1178 -0,4%Öl 98,7 +0,5%Gold 4.069 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Euro STOXX 50-Performance im Blick

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,306.40 EUR 86.40 EUR 7.08 %
Charts | News | Analysen
BASF
54.15 EUR -1.63 EUR -2.92 %
Charts | News | Analysen
Bayer
53.92 EUR -1.64 EUR -2.95 %
Charts | News | Analysen
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.36 EUR -2.18 EUR -3.66 %
Charts | News | Analysen
Enel S.p.A.
9.60 EUR -0.14 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
46.74 EUR 1.37 EUR 3.02 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.17 EUR -0.10 EUR -1.52 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
41.76 EUR -0.73 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
570.20 EUR -20.80 EUR -3.52 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
16.30 EUR -0.15 EUR -0.94 %
Charts | News | Analysen
Rheinmetall AG
807.30 EUR -22.20 EUR -2.68 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
115.80 EUR 2.50 EUR 2.21 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
78.94 EUR -0.90 EUR -1.13 %
Charts | News | Analysen
UniCredit S.p.A.
76.47 EUR -0.46 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,138.20 EUR -93.34 EUR -1.5 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 1,58 Prozent tiefer bei 6.133,24 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,420 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,383 Prozent auf 6.207,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.231,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.207,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.131,98 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,024 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.502,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.611,18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,83 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,17 Prozent auf 46,95 EUR), Siemens Energy (+ 0,81 Prozent auf 114,76 EUR), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 9,67 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,26 Prozent auf 6,19 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 803,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,34 Prozent auf 57,76 EUR), Bayer (-3,95 Prozent auf 54,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,80 Prozent auf 572,00 EUR) und BASF (-3,35 Prozent auf 54,21 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.770.631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12:11 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
11:56 Rheinmetall Buy UBS AG
10:51 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
08:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.