Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter

Euro STOXX 50-Performance im Blick

06.11.26 12:25 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 1,58 Prozent tiefer bei 6.133,24 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,420 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,383 Prozent auf 6.207,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.231,54 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.207,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6.131,98 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,024 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.272,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.502,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.611,18 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,83 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 2,17 Prozent auf 46,95 EUR), Siemens Energy (+ 0,81 Prozent auf 114,76 EUR), UniCredit (-0,60 Prozent auf 76,47 EUR), Enel (-0,65 Prozent auf 9,67 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,26 Prozent auf 6,19 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-4,54 Prozent auf 803,30 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,34 Prozent auf 57,76 EUR), Bayer (-3,95 Prozent auf 54,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,80 Prozent auf 572,00 EUR) und BASF (-3,35 Prozent auf 54,21 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.770.631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 515,535 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 präsentiert die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,07 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net