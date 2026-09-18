Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

STOXX 50-Performance im Blick

18.09.26 12:25 Uhr

Heute ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,46 Prozent leichter bei 5.338,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,101 Prozent auf 5.368,11 Punkte an der Kurstafel, nach 5.362,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.368,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.334,27 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,145 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.471,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.342,10 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 4.594,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,91 Prozent auf 81,04 CHF), AstraZeneca (+ 0,87 Prozent auf 125,36 GBP), Roche (+ 0,86 Prozent auf 364,30 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 42,24 CHF) und Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1.023,80 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Nestlé (-2,29 Prozent auf 76,54 CHF), Allianz (-1,64 Prozent auf 443,70 EUR), Enel (-1,59 Prozent auf 8,92 EUR) und SAP SE (-1,55 Prozent auf 185,08 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13.752.222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 538,121 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net