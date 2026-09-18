DAX 25.541 -0,7%ESt50 6.274 -0,8%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,31 +0,1%Nas 26.418 +1,7%Bitcoin 68.142 +2,4%Euro 1,1473 -0,0%Öl 102,9 -1,8%Gold 4.377 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50-Performance im Blick

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Heute ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
85.42 EUR 2.02 EUR 2.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Allianz
444.60 EUR -5.60 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,434.60 EUR 16.60 EUR 1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AstraZeneca PLC
145.70 EUR 2.40 EUR 1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6.48 EUR -0.14 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.30 EUR -1.07 EUR -3.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Enel S.p.A.
8.93 EUR -0.14 EUR -1.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.80 EUR -0.01 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
81.17 EUR -1.38 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
123.04 EUR 0.14 EUR 0.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,023.60 EUR 7.20 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
383.75 EUR 4.55 EUR 1.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
185.22 EUR -0.80 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
44.69 EUR 0.48 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,337.89 EUR -24.78 EUR -0.46 %
News | Analysen

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0,46 Prozent leichter bei 5.338,24 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,101 Prozent auf 5.368,11 Punkte an der Kurstafel, nach 5.362,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.368,11 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.334,27 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 0,145 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.471,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.342,10 Punkten berechnet. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 18.09.2025, den Wert von 4.594,33 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7,69 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4.674,85 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,91 Prozent auf 81,04 CHF), AstraZeneca (+ 0,87 Prozent auf 125,36 GBP), Roche (+ 0,86 Prozent auf 364,30 CHF), UBS (+ 0,84 Prozent auf 42,24 CHF) und Rheinmetall (+ 0,75 Prozent auf 1.023,80 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Nestlé (-2,29 Prozent auf 76,54 CHF), Allianz (-1,64 Prozent auf 443,70 EUR), Enel (-1,59 Prozent auf 8,92 EUR) und SAP SE (-1,55 Prozent auf 185,08 EUR) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 13.752.222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 538,121 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.