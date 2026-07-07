Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Index-Performance im Fokus

09:27

Der STOXX 50 setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:10 Uhr via STOXX 0,19 Prozent tiefer bei 5.447,36 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,260 Prozent auf 5.443,35 Punkte an der Kurstafel, nach 5.457,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.448,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.441,96 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 5.189,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.04.2026, wies der STOXX 50 4.906,33 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4.479,75 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,89 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 liegt derzeit bei 5.489,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit RELX (+ 2,30 Prozent auf 24,48 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,21 Prozent auf 29,77 GBP), SAP SE (+ 2,14 Prozent auf 143,06 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,99 Prozent auf 90,28 GBP) und Unilever (+ 1,96 Prozent auf 46,47 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-5,84 Prozent auf 160,48 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 84,76 CHF), Rio Tinto (-2,25 Prozent auf 68,78 GBP), Rolls-Royce (-1,45 Prozent auf 14,82 GBP) und Siemens (-0,83 Prozent auf 279,25 EUR).

Blick in den STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1.872.118 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 629,927 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,07 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net