Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

STOXX 50 im Blick

15.09.26 17:57 Uhr

Der STOXX 50 zeigte sich letztendlich mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsschluss tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent leichter bei 5.294,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,119 Prozent tiefer bei 5.313,36 Punkten in den Handel, nach 5.319,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5.264,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.313,36 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 5.504,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der STOXX 50 5.295,26 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 4.585,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,80 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1.028,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,97 Prozent auf 36,53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), BP (+ 1,59 Prozent auf 5,80 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-3,23 Prozent auf 82,00 GBP), RELX (-2,57 Prozent auf 25,36 GBP), UniCredit (-2,54 Prozent auf 82,54 EUR) und HSBC (-2,15 Prozent auf 15,04 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 24.201.113 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 569,802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net