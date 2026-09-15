DAX 25.402 -0,2%ESt50 6.237 -0,4%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,03 -3,6%Nas 26.001 -0,7%Bitcoin 66.135 -2,4%Euro 1,1541 -0,1%Öl 108,6 +2,8%Gold 4.295 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
STOXX 50 im Blick

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten

Der STOXX 50 zeigte sich letztendlich mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
81.02 EUR 1.12 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1,370.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
6.75 EUR 0.15 EUR 2.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
17.86 EUR -0.15 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
London Stock Exchange (LSE)
97.84 EUR 0.28 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
120.00 EUR -0.04 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.30 EUR -1.20 EUR -3.93 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,025.80 EUR 27.60 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Shell (ex Royal Dutch Shell)
42.60 EUR 0.38 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
44.28 EUR -2.24 EUR -4.82 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
82.58 EUR -2.11 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
632.00 EUR 1.00 EUR 0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Stoxx Europe 50
5,295.41 EUR -24.26 EUR -0.46 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,48 Prozent leichter bei 5.294,13 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,119 Prozent tiefer bei 5.313,36 Punkten in den Handel, nach 5.319,67 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Dienstag bei 5.264,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5.313,36 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 5.504,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der STOXX 50 5.295,26 Punkte auf. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 4.585,66 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,80 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 3,20 Prozent auf 1.028,60 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,97 Prozent auf 36,53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,64 Prozent auf 76,68 CHF), BP (+ 1,59 Prozent auf 5,80 GBP) und Zurich Insurance (+ 1,14 Prozent auf 600,80 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil UBS (-3,39 Prozent auf 41,86 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-3,23 Prozent auf 82,00 GBP), RELX (-2,57 Prozent auf 25,36 GBP), UniCredit (-2,54 Prozent auf 82,54 EUR) und HSBC (-2,15 Prozent auf 15,04 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 24.201.113 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 569,802 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

In diesem Jahr hat die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,66 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.