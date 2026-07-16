Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Start Verluste

STOXX 50-Performance

17.07.26 09:27 Uhr

STOXX 50-Handel aktuell.

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,69 Prozent tiefer bei 5.370,75 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,122 Prozent leichter bei 5.401,46 Punkten in den Handel, nach 5.408,04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5.401,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.367,70 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,337 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.357,10 Punkten berechnet. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 5.176,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4.515,92 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8,34 Prozent. Bei 5.489,89 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 2,98 Prozent auf 46,70 GBP), RELX (+ 1,88 Prozent auf 25,49 GBP), National Grid (+ 1,77 Prozent auf 12,38 GBP), SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 139,62 EUR) und Unilever (+ 1,16 Prozent auf 46,84 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens Energy (-2,82 Prozent auf 144,54 EUR), Siemens (-2,42 Prozent auf 264,15 EUR), UBS (-1,68 Prozent auf 42,63 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,56 Prozent auf 77,04 CHF) und Airbus SE (-1,39 Prozent auf 192,92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 996.915 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 597,167 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,93 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net