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STOXX 50 aktuell

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Am fünften Tag der Woche zogen sich die Börsianer in Europa zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
78.14 EUR -2.42 EUR -3.00 %
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ASML NV
1,384.00 EUR -89.00 EUR -6.04 %
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AstraZeneca PLC
168.00 EUR 11.20 EUR 7.14 %
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Barclays plc
5.03 EUR -0.14 EUR -2.62 %
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BP plc (British Petrol)
7.54 EUR 0.04 EUR 0.57 %
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GSK PLC Registered Shs
21.70 EUR 0.14 EUR 0.65 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.92 EUR -0.07 EUR -1.24 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.92 EUR 2.38 EUR 2.66 %
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Novo Nordisk
35.65 EUR 0.73 EUR 2.11 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
34.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Rolls-Royce Plc
14.84 EUR -0.66 EUR -4.26 %
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Siemens AG
263.75 EUR -10.25 EUR -3.74 %
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Siemens Energy AG
125.86 EUR -9.10 EUR -6.74 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,392.17 EUR -18.75 EUR -0.35 %
News | Analysen

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,35 Prozent schwächer bei 5.391,74 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,268 Prozent leichter bei 5.396,40 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.410,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5.412,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.382,88 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, notierte der STOXX 50 bei 5.323,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5.459,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4.784,43 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8,77 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5.572,96 Punkten. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 6,96 Prozent auf 139,60 GBP), RELX (+ 2,64 Prozent auf 29,92 GBP), Nestlé (+ 2,28 Prozent auf 84,70 CHF), GSK (+ 2,26 Prozent auf 18,55 GBP) und Novo Nordisk (+ 2,21 Prozent auf 266,10 DKK). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Barclays (-3,95 Prozent auf 4,15 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,34 Prozent auf 70,68 CHF), Rolls-Royce (-3,17 Prozent auf 12,39 GBP) und Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 29.988.121 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 579,977 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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