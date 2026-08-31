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Index-Performance im Fokus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der DAX zeigte sich schlussendlich leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
148.80 EUR -2.85 EUR -1.88 %
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Deutsche Bank AG
34.22 EUR -0.23 EUR -0.67 %
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Hannover Rück
255.00 EUR -3.80 EUR -1.47 %
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Merck KGaA
139.25 EUR 0.90 EUR 0.65 %
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MTU Aero Engines AG
342.00 EUR -13.50 EUR -3.80 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
524.60 EUR 5.60 EUR 1.08 %
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QIAGEN N.V.
37.88 EUR 0.73 EUR 1.98 %
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Rheinmetall AG
1,075.60 EUR -40.40 EUR -3.62 %
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SAP SE
183.82 EUR -6.86 EUR -3.60 %
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Siemens AG
276.15 EUR -8.50 EUR -2.99 %
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Siemens Healthineers AG
39.02 EUR -0.22 EUR -0.56 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
75.92 EUR -1.78 EUR -2.29 %
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Indizes
DAX 40
25,970.11 EUR -288.00 EUR -1.1 %
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Schlussendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,14 Prozent schwächer bei 25.958,31 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,209 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,409 Prozent tiefer bei 26.150,75 Punkten, nach 26.258,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.916,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.206,13 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25.629,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der DAX 25.003,04 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der DAX noch bei 24.037,33 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,78 Prozent. Bei 26.618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 524,60 EUR), Merck (+ 0,54 Prozent auf 139,75 EUR), Hannover Rück (+ 0,46 Prozent auf 259,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,43 Prozent auf 39,30 EUR) und QIAGEN (+ 0,32 Prozent auf 37,36 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-3,48 Prozent auf 184,26 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.079,80 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 277,85 EUR), MTU Aero Engines (-2,30 Prozent auf 344,00 EUR) und adidas (-2,28 Prozent auf 147,95 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.323.201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,942 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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13:51 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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