Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Index-Performance im Blick

08.10.26 09:27 Uhr

Das macht der DAX am Morgen.

Um 09:10 Uhr gibt der DAX im XETRA-Handel um 0,97 Prozent auf 24.860,87 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,113 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,875 Prozent schwächer bei 24.884,62 Punkten, nach 25.104,36 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 24.886,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 24.832,20 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 1,55 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der DAX mit 26.007,63 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der DAX bei 24.897,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der DAX noch bei 24.597,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,31 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,08 EUR), Deutsche Börse (+ 0,24 Prozent auf 292,90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 517,80 EUR), Scout24 (+ 0,22 Prozent auf 69,30 EUR) und BASF (+ 0,18 Prozent auf 51,27 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-2,77 Prozent auf 59,26 EUR), HOCHTIEF (-2,45 Prozent auf 390,40 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 265,65 EUR), QIAGEN (-1,86 Prozent auf 40,04 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,84 Prozent auf 36,73 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vonovia SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 357.667 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 217,682 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net