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DAX-Kursverlauf

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel im Minus

Der DAX bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
175.95 EUR 0.05 EUR 0.03 %
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Airbus SE
206.40 EUR -0.80 EUR -0.39 %
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Allianz
474.40 EUR 3.20 EUR 0.68 %
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BASF
54.26 EUR 0.01 EUR 0.02 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.03 EUR -0.11 %
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E.ON SE
19.38 EUR 0.33 EUR 1.73 %
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GEA
69.60 EUR -0.25 EUR -0.36 %
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Infineon AG
51.02 EUR -0.49 EUR -0.95 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.58 EUR -0.02 EUR -0.04 %
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MTU Aero Engines AG
353.90 EUR -2.60 EUR -0.73 %
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Rheinmetall AG
758.90 EUR -11.90 EUR -1.54 %
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SAP SE
212.75 EUR 1.95 EUR 0.93 %
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Scout24
91.30 EUR 0.05 EUR 0.05 %
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Siemens AG
275.60 EUR -4.60 EUR -1.64 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.42 EUR -0.22 EUR -0.33 %
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Indizes
DAX 40
26,711.38 EUR -60.50 EUR -0.23 %
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Am Freitag notiert der DAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,17 Prozent leichter bei 26.727,15 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,205 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,280 Prozent leichter bei 26.697,03 Punkten in den Handel, nach 26.771,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.681,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.741,79 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,53 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der DAX auf 25.259,90 Punkte taxiert. Der DAX wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 26.299,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.041,62 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,92 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell EON SE (+ 1,38 Prozent auf 19,42 EUR), GEA (+ 0,71 Prozent auf 70,50 EUR), BASF (+ 0,70 Prozent auf 54,83 EUR), Allianz (+ 0,57 Prozent auf 475,10 EUR) und Scout24 (+ 0,55 Prozent auf 91,65 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 759,00 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 277,30 EUR), Infineon (-1,25 Prozent auf 51,46 EUR), Airbus SE (-1,10 Prozent auf 206,00 EUR) und MTU Aero Engines (-1,06 Prozent auf 353,60 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 328.129 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,161 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,93 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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