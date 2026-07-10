Schwacher Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart zurück

DAX-Kursentwicklung

13.07.26 09:27 Uhr

Der DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der DAX gibt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent auf 25.030,92 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,412 Prozent tiefer bei 24.963,80 Punkten in den Montagshandel, nach 25.067,09 Punkten am Vortag.

Bei 25.035,91 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.963,80 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24.635,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der DAX-Kurs bei 23.742,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bewegte sich der DAX bei 24.255,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,00 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25.900,10 Punkten. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1,53 Prozent auf 26,52 EUR), Scout24 (+ 1,37 Prozent auf 74,10 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,07) Prozent auf 34,96 EUR), Beiersdorf (+ 0,90 Prozent auf 78,52 EUR) und Hannover Rück (+ 0,88 Prozent auf 252,20 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-2,68 Prozent auf 70,54 EUR), HOCHTIEF (-1,98 Prozent auf 446,20 EUR), Heidelberg Materials (-1,23 Prozent auf 169,00 EUR), Continental (-1,04 Prozent auf 72,10 EUR) und MTU Aero Engines (-1,02 Prozent auf 358,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 238.490 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 207,984 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Volkswagen (VW) vz lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,18 Prozent.

Redaktion finanzen.net