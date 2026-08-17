Schwacher Handel in Frankfurt: DAX gibt letztendlich nach

DAX im Blick

18.08.26 17:57 Uhr

Der DAX zeigte sich zum Handelsschluss schwächer.

Schlussendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent tiefer bei 26.151,69 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,201 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,219 Prozent auf 26.280,86 Punkte an der Kurstafel, nach 26.338,61 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26.119,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.292,95 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.830,98 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.05.2026, den Wert von 24.307,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, wurde der DAX mit 24.314,77 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 26.573,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Punkte.

DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Bayer (+ 1,75 Prozent auf 48,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,66 Prozent auf 28,86 EUR), SAP SE (+ 1,63 Prozent auf 182,50 EUR), adidas (+ 1,38 Prozent auf 154,70 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,32 Prozent auf 523,60 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-7,63 Prozent auf 57,24 EUR), Siemens Energy (-5,23 Prozent auf 154,28 EUR), Heidelberg Materials (-2,99 Prozent auf 155,50 EUR), Siemens (-2,30 Prozent auf 275,80 EUR) und Airbus SE (-2,10 Prozent auf 209,80 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4.729.455 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 216,483 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net