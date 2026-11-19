DAX im Fokus

Am Donnerstag legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,19 Prozent auf 25.687,59 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,157 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,586 Prozent auf 25.887,09 Punkte an der Kurstafel, nach 25.736,24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 25.945,52 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.666,65 Punkten.

DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der DAX bereits um 4,05 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.319,77 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 19.08.2026, mit 26.091,33 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23.162,92 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,68 Prozent aufwärts. Bei 27.001,67 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Infineon (+ 2,18 Prozent auf 50,28 EUR), Siemens Energy (+ 2,13 Prozent auf 129,36 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 270,35 EUR), Deutsche Bank (+ 1,58 Prozent auf 30,47 EUR) und Commerzbank (+ 1,01 Prozent auf 38,09 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil SAP SE (-3,39 Prozent auf 187,34 EUR), Henkel vz (-2,69 Prozent auf 85,50 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,49 Prozent auf 37,60 EUR), Fresenius SE (-1,61 Prozent auf 52,57 EUR) und Symrise (-1,44 Prozent auf 94,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.190.784 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentaldaten

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,67 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net