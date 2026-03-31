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Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Verluste

24.04.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagmittag Verluste | finanzen.net

DAX-Handel am fünften Tag der Woche.

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Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent tiefer bei 24.063,65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,041 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,258 Prozent auf 24.217,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24.155,45 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 24.217,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 23.998,07 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 1,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, stand der DAX bei 22.636,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wies der DAX einen Stand von 24.900,71 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, bei 22.064,51 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 1,94 Prozent zu Buche. 25.507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 5,66 Prozent auf 148,66 EUR), Siemens Energy (+ 1,76 Prozent auf 186,02 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,51 Prozent auf 27,67 EUR), BASF (+ 0,37 Prozent auf 54,44 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,26 Prozent auf 265,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen MTU Aero Engines (-4,79 Prozent auf 288,50 EUR), Bayer (-3,45 Prozent auf 38,66 EUR), EON SE (-3,30 Prozent auf 18,74 EUR), Rheinmetall (-2,83 Prozent auf 1.367,20 EUR) und Scout24 (-2,52 Prozent auf 67,65 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die EON SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.876.836 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 184,201 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,20 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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