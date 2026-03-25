Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

Marktbericht

Der DAX zeigte sich heute im Minus.

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,64 Prozent leichter bei 22.581,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,937 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,942 Prozent auf 22.740,71 Punkte an der Kurstafel, nach 22.957,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 22.813,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.557,10 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,89 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25.289,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24.340,06 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2025, den Stand von 22.839,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 7,98 Prozent ein. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 1,58 Prozent auf 56,50 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 50,74 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 38,94 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 134,10 EUR) und Merck (+ 0,71 Prozent auf 106,90 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 150,20 EUR), Zalando (-3,87 Prozent auf 20,64 EUR), Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1.436,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,31 Prozent auf 309,60 EUR) und Airbus SE (-3,05 Prozent auf 163,34 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6.311.601 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net