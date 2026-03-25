DAX22.581 -1,6%Est505.562 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9600 -2,2%Nas21.584 -1,6%Bitcoin59.793 -3,1%Euro1,1536 -0,2%Öl108,3 +4,9%Gold4.397 -2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DEUTZ 630500 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich deutlich schwächer -- DEUTZ expandiert in Rüstungsgeschäft -- Microsoft, Kontron, Beyond Meat, Palantir, Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn Porsche-Aktie dreht ins Plus: VW-Mehrheitseigentümer mit etwas weniger Gewinn
NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet NVIDIA, Alphabet oder Broadcom: Welche KI-Aktie jetzt das meiste Potenzial bietet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung
Marktbericht

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge

26.03.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verbucht schlussendlich Abschläge | finanzen.net

Der DAX zeigte sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
135,05 EUR 1,75 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
163,48 EUR -5,02 EUR -2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
50,54 EUR 0,59 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Brenntag SE
56,64 EUR 1,84 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
31,97 EUR -0,35 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,67 EUR 0,51 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck KGaA
106,75 EUR 1,60 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MTU Aero Engines AG
309,10 EUR -11,70 EUR -3,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
31,04 EUR -1,39 EUR -4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.439,00 EUR -51,00 EUR -3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
145,12 EUR -1,30 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
150,20 EUR -7,20 EUR -4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,76 EUR -0,94 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
20,59 EUR -0,91 EUR -4,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
22.581,1 PKT -376,0 PKT -1,64%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,64 Prozent leichter bei 22.581,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,937 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,942 Prozent auf 22.740,71 Punkte an der Kurstafel, nach 22.957,08 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 22.813,41 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.557,10 Zählern.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,89 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25.289,02 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24.340,06 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2025, den Stand von 22.839,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 büßte der Index bereits um 7,98 Prozent ein. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.507,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 1,58 Prozent auf 56,50 EUR), BASF (+ 1,44 Prozent auf 50,74 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 38,94 EUR), adidas (+ 1,09 Prozent auf 134,10 EUR) und Merck (+ 0,71 Prozent auf 106,90 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 150,20 EUR), Zalando (-3,87 Prozent auf 20,64 EUR), Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1.436,00 EUR), MTU Aero Engines (-3,31 Prozent auf 309,60 EUR) und Airbus SE (-3,05 Prozent auf 163,34 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 6.311.601 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,01 erwartet. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
17.03.2026Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
12.03.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen