Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

DAX-Performance im Blick

02.09.26 17:57 Uhr

Der DAX notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 0,49 Prozent leichter bei 25.843,34 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,183 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,321 Prozent schwächer bei 25.886,67 Punkten in den Handel, nach 25.970,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25.924,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.727,93 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 2,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der DAX bei 25.629,24 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 25.124,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wurde der DAX mit 23.487,33 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,31 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,16 EUR), Commerzbank (+ 1,70 Prozent auf 40,68 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,06 Prozent auf 34,88 EUR) und Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1.090,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Zalando (-4,67 Prozent auf 23,07 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,76 Prozent auf 73,70 EUR), GEA (-3,52 Prozent auf 64,50 EUR), Daimler Truck (-3,07 Prozent auf 45,10 EUR) und Scout24 (-2,56 Prozent auf 76,15 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.846.322 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 220,337 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net