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XETRA-Handel im Fokus

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

So bewegte sich der DAX am Donnerstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146.85 EUR -0.20 EUR -0.14 %
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BASF
51.89 EUR 0.73 EUR 1.43 %
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Beiersdorf AG
78.16 EUR 1.40 EUR 1.82 %
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Deutsche Bank AG
29.94 EUR -0.02 EUR -0.07 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
41.75 EUR -1.46 EUR -3.37 %
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Infineon AG
58.01 EUR -3.07 EUR -5.03 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.18 EUR -0.72 EUR -1.79 %
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Merck KGaA
136.05 EUR -3.65 EUR -2.61 %
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Rheinmetall AG
939.60 EUR 14.60 EUR 1.58 %
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SAP SE
189.12 EUR 1.68 EUR 0.90 %
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Scout24
69.85 EUR 0.50 EUR 0.72 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.96 EUR -3.06 EUR -4.37 %
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Vonovia SE
16.38 EUR -0.46 EUR -2.70 %
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Zalando
22.82 EUR 0.08 EUR 0.35 %
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Indizes
DAX 40
24,806.97 EUR -297.39 EUR -1.18 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 1,12 Prozent tiefer bei 24.823,05 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,113 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,875 Prozent leichter bei 24.884,62 Punkten, nach 25.104,36 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.997,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.792,79 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 1,70 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 26.007,63 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, bei 24.897,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der DAX auf 24.597,13 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Scout24 (+ 3,04 Prozent auf 71,25 EUR), BASF (+ 1,15 Prozent auf 51,77 EUR), Zalando (+ 1,11 Prozent auf 22,81 EUR), Rheinmetall (+ 0,94 Prozent auf 934,90 EUR) und Beiersdorf (+ 0,47 Prozent auf 77,56 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Volkswagen (VW) vz (-4,50 Prozent auf 66,60 EUR), Fresenius SE (-3,92 Prozent auf 41,59 EUR), Infineon (-3,36 Prozent auf 58,90 EUR), Vonovia SE (-3,25 Prozent auf 16,21 EUR) und Merck (-3,18 Prozent auf 135,70 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5.329.087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 217,682 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.

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