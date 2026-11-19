DAX-Performance im Blick

Der DAX notierte schlussendlich im negativen Bereich.

Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 0,92 Prozent leichter bei 25.498,91 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,157 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,586 Prozent stärker bei 25.887,09 Punkten in den Handel, nach 25.736,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25.945,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.490,31 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Verlust von 4,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.319,77 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26.091,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der DAX mit 23.162,92 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,91 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 0,35 Prozent auf 30,10 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR), Infineon (+ 0,28 Prozent auf 49,35 EUR), Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR) und QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 45,25 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,77 Prozent auf 36,72 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Fresenius SE (-3,09 Prozent auf 51,78 EUR), Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR) und Bayer (-2,25 Prozent auf 54,68 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5.541.108 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 227,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net