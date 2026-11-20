Schwacher Handel in Frankfurt: DAX verliert schlussendlich
So bewegte sich der DAX am Freitag zum Handelsende.
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Zum Handelsschluss notierte der DAX im XETRA-Handel 2,45 Prozent tiefer bei 24.839,65 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,130 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,09 Prozent leichter bei 25.187,51 Punkten, nach 25.463,81 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25.194,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.814,15 Einheiten.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Verluste von 7,22 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 25.304,42 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 25.983,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der DAX auf 23.278,85 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,22 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,40 Prozent auf 37,60 EUR), Hannover Rück (+ 1,73 Prozent auf 293,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,90 Prozent auf 580,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,54 Prozent auf 16,89 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Scout24 (-8,03 Prozent auf 80,75 EUR), Infineon (-7,91 Prozent auf 45,44 EUR), Siemens Energy (-6,61 Prozent auf 118,32 EUR), HOCHTIEF (-4,95 Prozent auf 338,00 EUR) und Siemens (-4,59 Prozent auf 254,65 EUR).
Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 8.922.660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 218,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion Finanzen.net
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