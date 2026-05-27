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DAX im Blick

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter

28.05.26 09:27 Uhr
Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter | finanzen.net

So bewegt sich der DAX am Morgen.

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Am Donnerstag gibt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,20 Prozent auf 25.126,65 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,373 Prozent auf 25.083,77 Punkte an der Kurstafel, nach 25.177,80 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25.145,66 Punkte, das Tagestief hingegen 25.082,91 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,217 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24.018,26 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 25.284,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, stand der DAX bei 24.038,19 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 2,39 Prozent zu. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 2,75 Prozent auf 78,84 EUR), Rheinmetall (+ 1,69 Prozent auf 1.253,60 EUR), adidas (+ 0,85 Prozent auf 167,05 EUR), SAP SE (+ 0,28 Prozent auf 150,42 EUR) und Siemens (+ 0,15 Prozent auf 274,45 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Bayer (-2,23 Prozent auf 37,27 EUR), Siemens Energy (-1,49 Prozent auf 171,76 EUR), Zalando (-1,32 Prozent auf 22,46 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,00 Prozent auf 36,72 EUR) und Hannover Rück (-0,92 Prozent auf 238,00 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 353.858 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,755 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,44 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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