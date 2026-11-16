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DAX-Performance

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben

Der DAX kann seine Vortagesgewinne am Montag nicht halten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
177.45 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Brenntag SE
58.50 EUR -0.24 EUR -0.41 %
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Deutsche Telekom AG
27.01 EUR 0.44 EUR 1.66 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.43 EUR 0.53 EUR 1.33 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.59 EUR 1.05 EUR 1.96 %
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Infineon AG
48.93 EUR -1.45 EUR -2.88 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.66 EUR -0.08 EUR -0.20 %
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MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
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Rheinmetall AG
786.80 EUR 20.80 EUR 2.72 %
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SAP SE
213.30 EUR 0.60 EUR 0.28 %
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Siemens AG
275.65 EUR -4.10 EUR -1.47 %
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Siemens Energy AG
129.96 EUR -1.96 EUR -1.49 %
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Symrise AG
95.90 EUR -0.96 EUR -0.99 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.72 EUR 0.28 EUR 0.42 %
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Indizes
DAX 40
26,762.35 EUR 12.40 EUR 0.05 %
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 26.714,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,083 Prozent höher bei 26.772,11 Punkten, nach 26.749,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 26.714,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26.781,16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.622,61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.440,31 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23.876,55 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8,86 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 776,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 26,98 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 40,62 EUR), Fresenius SE (+ 1,16 Prozent auf 54,24 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 354,90 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,29 Prozent auf 48,74 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 275,25 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), Brenntag SE (-0,92 Prozent auf 58,12 EUR) und Symrise (-0,84 Prozent auf 96,46 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 619.237 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 240,984 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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