Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone

Index-Performance

05.11.26 12:25 Uhr

In Frankfurt ist am Donnerstagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Donnerstag gibt der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,03 Prozent auf 26.659,00 Punkte nach.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 26.454,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.671,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.319,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, stand der LUS-DAX bei 26.215,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, bei 24.101,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.673,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 3,21 Prozent auf 28,33 EUR), Deutsche Bank (+ 3,13 Prozent auf 33,58 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,09 Prozent auf 176,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,81 Prozent auf 122,82 EUR) und Bayer (+ 2,62 Prozent auf 55,66 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,04 Prozent auf 842,50 EUR), Deutsche Telekom (-2,43 Prozent auf 26,11 EUR), Siemens Healthineers (-1,94 Prozent auf 43,98 EUR), Beiersdorf (-1,38 Prozent auf 84,60 EUR) und Commerzbank (-1,23 Prozent auf 39,36 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.248.715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 233,307 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,85 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net