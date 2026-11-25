Index im Fokus

Am Mittwoch ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:23 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,54 Prozent auf 25.045,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.155,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 24.952,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25.150,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 25.08.2026, den Stand von 26.279,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, lag der LUS-DAX bei 23.572,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,95 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 6,64 Prozent auf 66,50 EUR), BMW (+ 5,26 Prozent auf 56,06 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,52 Prozent auf 182,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,52 Prozent auf 38,68 EUR) und Vonovia SE (+ 3,31 Prozent auf 17,63 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Bayer (-3,65 Prozent auf 50,14 EUR), Infineon (-2,70 Prozent auf 42,56 EUR), RWE (-1,51 Prozent auf 56,10 EUR), Siemens Energy (-1,48 Prozent auf 116,14 EUR) und Scout24 (-1,44 Prozent auf 81,85 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.594.254 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 210,377 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net