DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,5%Nas22.649 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1761 -0,2%Öl71,83 +2,2%Gold4.997 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert
Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
LUS-DAX im Fokus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

19.02.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

So performte der LUS-DAX am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
187,38 EUR -13,62 EUR -6,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
48,66 EUR -0,60 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Beiersdorf AG
106,30 EUR 0,40 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
89,84 EUR -1,42 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,50 EUR -0,25 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,56 EUR -0,03 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
245,00 EUR -1,60 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,88 EUR -0,33 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.737,00 EUR 46,50 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
51,36 EUR -1,44 EUR -2,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
170,66 EUR -2,44 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
69,85 EUR 1,90 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
75,00 EUR 0,40 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,60 EUR -1,70 EUR -1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
27,35 EUR 0,41 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
24.993,0 PKT -227,0 PKT -0,90%
Charts|News|Analysen

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent auf 25.018,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25.225,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.981,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der LUS-DAX 24.954,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.315,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Wert von 22.415,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,84 Prozent zu. Bei 25.509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 24.214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1.743,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,64 Prozent auf 27,35 EUR), Hannover Rück (+ 1,55 Prozent auf 249,00 EUR), Scout24 (+ 1,31 Prozent auf 69,60 EUR) und Symrise (+ 1,13 Prozent auf 74,94 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), BASF (-2,44 Prozent auf 48,69 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 51,46 EUR), Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 30,41 EUR) und BMW (-1,87 Prozent auf 90,08 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.201.242 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen