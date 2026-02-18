Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

LUS-DAX im Fokus

So performte der LUS-DAX am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0,80 Prozent auf 25.018,50 Punkte.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25.225,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24.981,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der LUS-DAX 24.954,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.315,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Wert von 22.415,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,84 Prozent zu. Bei 25.509,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 24.214,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,92 Prozent auf 1.743,50 EUR), Vonovia SE (+ 1,64 Prozent auf 27,35 EUR), Hannover Rück (+ 1,55 Prozent auf 249,00 EUR), Scout24 (+ 1,31 Prozent auf 69,60 EUR) und Symrise (+ 1,13 Prozent auf 74,94 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Airbus SE (-6,73 Prozent auf 187,06 EUR), BASF (-2,44 Prozent auf 48,69 EUR), RWE (-2,43 Prozent auf 51,46 EUR), Deutsche Bank (-1,90 Prozent auf 30,41 EUR) und BMW (-1,87 Prozent auf 90,08 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der EON SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6.201.242 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 193,150 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,08 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

