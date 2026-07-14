Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Index im Blick

15.07.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigte sich heute kaum verändert.

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 25.010,50 Punkten ab.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.831,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.135,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.877,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Wert von 24.062,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 24.016,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,81 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 74,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,47 Prozent auf 174,30 EUR), BMW (+ 2,79 Prozent auf 58,92 EUR), Scout24 (+ 2,68 Prozent auf 74,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 46,29 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), BASF (-2,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-2,87 Prozent auf 47,71 EUR), Commerzbank (-2,56 Prozent auf 38,03 EUR) und Siemens Energy (-1,26 Prozent auf 152,18 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.839.882 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,412 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Mit 8,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net