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Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX zeigte sich heute kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
48.05 EUR -1.38 EUR -2.78 %
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47.70 EUR -1.45 EUR -2.95 %
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Commerzbank
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Deutsche Telekom AG
26.52 EUR -0.13 EUR -0.49 %
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Heidelberg Materials
175.00 EUR 6.35 EUR 3.77 %
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Infineon AG
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Scout24
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269.70 EUR -2.10 EUR -0.77 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
74.38 EUR 2.46 EUR 3.42 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,014.00 EUR -26.00 EUR -0.1 %
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Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 25.010,50 Punkten ab.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.831,00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.135,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.877,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Wert von 24.062,00 Punkten auf. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 24.016,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,81 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 74,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,47 Prozent auf 174,30 EUR), BMW (+ 2,79 Prozent auf 58,92 EUR), Scout24 (+ 2,68 Prozent auf 74,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 46,29 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), BASF (-2,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-2,87 Prozent auf 47,71 EUR), Commerzbank (-2,56 Prozent auf 38,03 EUR) und Siemens Energy (-1,26 Prozent auf 152,18 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.839.882 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,412 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,83 zu Buche schlagen. Mit 8,01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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03.07.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.07.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Infineon Neutral UBS AG
02.07.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG
29.06.26 Infineon Outperform Bernstein Research