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Index-Bewegung

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus

Der LUS-DAX ging im Minus aus dem Donnerstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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25,345.00 EUR -179.00 EUR -0.7 %
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Der LUS-DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,67 Prozent schwächer bei 25.352,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.340,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25.621,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26.340,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.046,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23.583,00 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,20 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,19 Prozent auf 279,70 EUR), Continental (+ 1,46 Prozent auf 70,70 EUR), Hannover Rück (+ 1,30 Prozent auf 249,00 EUR), BASF (+ 1,21 Prozent auf 53,34 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 54,94 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen HOCHTIEF (-6,06 Prozent auf 409,20 EUR), Vonovia SE (-3,03 Prozent auf 17,95 EUR), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), Zalando (-2,92 Prozent auf 22,27 EUR) und SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.722.307 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,718 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,91 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.09.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
01.09.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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