Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus

LUS-DAX-Kursentwicklung

Der LUS-DAX zeigte sich letztendlich schwächer.

Letztendlich gab der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,42 Prozent auf 23.715,50 Punkte nach.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23.468,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23.759,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 13.03.2026, den Wert von 23.302,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.01.2026, einen Stand von 25.383,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Stand von 20.717,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,46 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1.495,40 EUR), Bayer (+ 1,67 Prozent auf 40,79 EUR), Merck (+ 1,03 Prozent auf 113,00 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,95 Prozent auf 254,90 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), Continental (-2,33 Prozent auf 63,64 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,83 Prozent auf 48,24 EUR), Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 57,54 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,37 Prozent auf 87,82 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 12.309.659 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 174,902 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net