Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Index im Fokus

09.09.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigte sich am Mittwoch mit negativen Notierungen.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,18 Prozent tiefer bei 25.562,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.907,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.516,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 26.364,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24.520,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23.798,00 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,05 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit RWE (+ 1,69 Prozent auf 60,26 EUR), SAP SE (+ 0,64 Prozent auf 182,86 EUR), QIAGEN (+ 0,41 Prozent auf 36,62 EUR), EON SE (-0,23 Prozent auf 17,61 EUR) und Bayer (-0,30 Prozent auf 49,26 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-3,75 Prozent auf 1.012,40 EUR), MTU Aero Engines (-3,18 Prozent auf 343,70 EUR), Siemens (-2,97 Prozent auf 264,40 EUR), Heidelberg Materials (-2,84 Prozent auf 157,35 EUR) und Infineon (-2,57 Prozent auf 56,95 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5.675.864 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 210,988 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net