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Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

27.03.26 09:28 Uhr
Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab | finanzen.net

Der LUS-DAX setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

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Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,74 Prozent auf 22.469,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 22.746,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22.456,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 27.02.2026, bei 25.150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 24.323,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der LUS-DAX mit 22.669,00 Punkten gehandelt.

Der Index sank auf Jahressicht 2026 bereits um 8,54 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 1,16 Prozent auf 146,32 EUR), Deutsche Börse (+ 1,01 Prozent auf 240,30 EUR), Bayer (+ 0,74 Prozent auf 38,56 EUR), Scout24 (+ 0,47 Prozent auf 63,60 EUR) und BASF (+ 0,32 Prozent auf 50,90 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Siemens Energy (-2,26 Prozent auf 146,80 EUR), Infineon (-1,94 Prozent auf 38,13 EUR), Rheinmetall (-1,08 Prozent auf 1.420,50 EUR), Siemens (-0,93 Prozent auf 207,80 EUR) und Continental (-0,80 Prozent auf 59,70 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 240.192 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 171,514 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,07 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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