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LUS-DAX-Marktbericht

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

Der LUS-DAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168.90 EUR -2.85 EUR -1.66 %
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Bayer
52.48 EUR 2.78 EUR 5.59 %
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Hannover Rück
293.00 EUR 2.40 EUR 0.83 %
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Henkel KGaA Vz.
80.78 EUR -0.24 EUR -0.30 %
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Infineon AG
51.28 EUR 0.39 EUR 0.77 %
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MTU Aero Engines AG
334.20 EUR -12.10 EUR -3.49 %
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RWE AG St.
56.38 EUR -0.20 EUR -0.35 %
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SAP SE
204.00 EUR -4.80 EUR -2.30 %
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Siemens Energy AG
127.70 EUR -0.26 EUR -0.20 %
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Siemens Healthineers AG
43.00 EUR -0.27 EUR -0.62 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.36 EUR -0.74 EUR -1.06 %
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Vonovia SE
16.48 EUR 0.09 EUR 0.55 %
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Zalando
27.10 EUR 0.19 EUR 0.71 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,766.00 EUR -149.00 EUR -0.57 %
News | Analysen

Am Dienstag verliert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,73 Prozent auf 25.727,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.780,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.647,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der LUS-DAX 25.280,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26.095,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.128,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 5,60 Prozent auf 52,82 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,92 Prozent auf 43,80 EUR), RWE (+ 0,74 Prozent auf 56,94 EUR), Hannover Rück (+ 0,69 Prozent auf 293,20 EUR) und Vonovia SE (+ 0,67 Prozent auf 16,50 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-3,63 Prozent auf 26,01 EUR), Infineon (-3,58 Prozent auf 50,14 EUR), MTU Aero Engines (-2,31 Prozent auf 337,80 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 127,00 EUR) und adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 703.959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,70 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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