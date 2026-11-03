Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Abschläge

LUS-DAX-Marktbericht

03.11.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Dienstag verliert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,73 Prozent auf 25.727,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.780,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.647,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der LUS-DAX 25.280,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26.095,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.128,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,73 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 5,60 Prozent auf 52,82 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,92 Prozent auf 43,80 EUR), RWE (+ 0,74 Prozent auf 56,94 EUR), Hannover Rück (+ 0,69 Prozent auf 293,20 EUR) und Vonovia SE (+ 0,67 Prozent auf 16,50 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-3,63 Prozent auf 26,01 EUR), Infineon (-3,58 Prozent auf 50,14 EUR), MTU Aero Engines (-2,31 Prozent auf 337,80 EUR), Siemens Energy (-2,31 Prozent auf 127,00 EUR) und adidas (-2,20 Prozent auf 169,05 EUR) unter Druck.

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 703.959 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,70 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net