Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart

MDAX-Kursentwicklung

Der MDAX setzt am Morgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,24 Prozent schwächer bei 32.050,54 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,175 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,101 Prozent auf 32.096,75 Punkte an der Kurstafel, nach 32.129,10 Punkten am Vortag.

Bei 32.111,15 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32.001,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Stand von 32.108,27 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 28.125,11 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 29.957,56 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3,46 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 9,07 Prozent auf 79,40 EUR), United Internet (+ 4,28 Prozent auf 24,86 EUR), Aroundtown SA (+ 1,64 Prozent auf 2,36 EUR), PUMA SE (+ 1,45 Prozent auf 26,52 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,36 Prozent auf 13,41 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-4,94 Prozent auf 67,78 EUR), Porsche vz (-3,32 Prozent auf 44,91 EUR), RENK (-3,29 Prozent auf 44,23 EUR), DEUTZ (-1,97 Prozent auf 9,44 EUR) und flatexDEGIRO (-1,90 Prozent auf 37,16 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 589.697 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,735 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,02 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net