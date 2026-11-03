Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück

Marktbericht

03.11.26 09:27 Uhr

MDAX-Handel heute.

Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1,03 Prozent auf 30.536,16 Punkte an der MDAX-Kurstafel. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 342,517 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,559 Prozent leichter bei 30.682,89 Punkten in den Handel, nach 30.855,37 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30.682,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 30.468,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Stand von 30.450,00 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 32.511,21 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 29.835,06 Punkten auf.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,43 Prozent. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Lufthansa (+ 2,68 Prozent auf 7,67 EUR), freenet (+ 0,53 Prozent auf 22,92 EUR), HELLA GmbH (+ 0,44 Prozent auf 68,20 EUR), Delivery Hero (+ 0,32 Prozent auf 37,18 EUR) und Talanx (+ 0,16 Prozent auf 128,50 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Siltronic (-4,24 Prozent auf 56,50 EUR), RTL (-3,88 Prozent auf 30,95 EUR), AIXTRON SE (-3,42 Prozent auf 32,44 EUR), JENOPTIK (-3,32 Prozent auf 37,84 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,93 Prozent auf 119,40 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 454.286 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,981 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net