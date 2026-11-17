Index im Blick

Der MDAX erleidet derzeit Verluste.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,78 Prozent leichter bei 30.291,17 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 343,895 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,554 Prozent auf 30.359,02 Punkte an der Kurstafel, nach 30.528,26 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.115,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30.366,91 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 30.656,65 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 32.356,98 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Wert von 29.086,93 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,22 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit RTL (+ 2,68 Prozent auf 32,60 EUR), Evonik (+ 1,51 Prozent auf 21,52 EUR), Aroundtown SA (+ 1,14 Prozent auf 1,68 EUR), K+S (+ 1,00 Prozent auf 13,10 EUR) und CTS Eventim (+ 0,99 Prozent auf 61,30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Ströer SE (-3,61 Prozent auf 37,42 EUR), IONOS (-3,23 Prozent auf 35,94 EUR), AUMOVIO (-3,22 Prozent auf 30,10 EUR), LANXESS (-3,05 Prozent auf 12,72 EUR) und HENSOLDT (-2,99 Prozent auf 78,64 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 965.735 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 39,114 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net