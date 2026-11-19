MDAX-Performance im Blick

Der MDAX zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Der MDAX verlor im XETRA-Handel letztendlich 1,03 Prozent auf 29.572,04 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 338,372 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,471 Prozent auf 30.019,21 Punkte an der Kurstafel, nach 29.878,63 Punkten am Vortag.

Bei 30.191,31 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29.559,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3,65 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wurde der MDAX mit 30.513,26 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der MDAX noch bei 31.822,47 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Stand von 28.656,56 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 4,54 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Elmos Semiconductor (+ 2,06 Prozent auf 109,20 EUR), AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 32,51 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,40 Prozent auf 21,68 EUR), Sartorius vz (+ 1,36 Prozent auf 299,00 EUR) und DEUTZ (+ 0,91 Prozent auf 7,73 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Evonik (-16,21 Prozent auf 18,25 EUR), LANXESS (-4,14 Prozent auf 12,03 EUR), AUTO1 (-3,88 Prozent auf 13,12 EUR), TUI (-3,02 Prozent auf 7,07 EUR) und Knorr-Bremse (-2,82 Prozent auf 93,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Evonik-Aktie. 4.929.678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,740 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX hat die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net