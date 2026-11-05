Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

MDAX-Kursentwicklung

05.11.26 17:57 Uhr

MDAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,00 Prozent tiefer bei 30.866,26 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 344,186 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,449 Prozent stärker bei 31.318,35 Punkten, nach 31.178,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30.708,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.613,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30.426,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der MDAX bei 32.426,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29.374,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,366 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 5,97 Prozent auf 12,96 EUR), RTL (+ 2,89 Prozent auf 33,85 EUR), K+S (+ 2,85 Prozent auf 13,35 EUR), TRATON (+ 2,79 Prozent auf 33,94 EUR) und Bechtle (+ 1,95 Prozent auf 34,54 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Siltronic (-12,31 Prozent auf 50,20 EUR), Nemetschek SE (-10,17 Prozent auf 68,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,98 Prozent auf 44,40 EUR), AIXTRON SE (-9,82 Prozent auf 28,93 EUR) und JENOPTIK (-6,67 Prozent auf 35,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 8.557.322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 42,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net