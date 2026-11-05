DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 9,86 -8,3%Nas 24.437 -5,1%Bitcoin 67.448 -5,9%Euro 1,1239 +0,1%Öl 97,5 +3,1%Gold 4.103 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
MDAX-Kursentwicklung

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Abschläge

MDAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
28.90 EUR -3.32 EUR -10.30 %
Charts | News | Analysen
Bechtle AG
35.88 EUR 2.08 EUR 6.15 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
23.28 EUR 0.14 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
34.06 EUR -3.82 EUR -10.08 %
Charts | News | Analysen
K+S AG
13.32 EUR 0.45 EUR 3.50 %
Charts | News | Analysen
LANXESS AG
12.93 EUR 0.76 EUR 6.24 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
8.09 EUR 0.01 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Nemetschek SE
67.45 EUR -7.45 EUR -9.95 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
47.20 EUR 0.52 EUR 1.11 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
25.97 EUR -0.26 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen
RTL
33.70 EUR 0.95 EUR 2.90 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
52.00 EUR -6.80 EUR -11.56 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
44.14 EUR -5.91 EUR -11.81 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
12.00 EUR -0.59 EUR -4.65 %
Charts | News | Analysen
TRATON
32.98 EUR 0.24 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,891.56 EUR -286.71 EUR -0.92 %
News | Analysen

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,00 Prozent tiefer bei 30.866,26 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 344,186 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,449 Prozent stärker bei 31.318,35 Punkten, nach 31.178,27 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30.708,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.613,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,24 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30.426,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, notierte der MDAX bei 32.426,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29.374,55 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,366 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 5,97 Prozent auf 12,96 EUR), RTL (+ 2,89 Prozent auf 33,85 EUR), K+S (+ 2,85 Prozent auf 13,35 EUR), TRATON (+ 2,79 Prozent auf 33,94 EUR) und Bechtle (+ 1,95 Prozent auf 34,54 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Siltronic (-12,31 Prozent auf 50,20 EUR), Nemetschek SE (-10,17 Prozent auf 68,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,98 Prozent auf 44,40 EUR), AIXTRON SE (-9,82 Prozent auf 28,93 EUR) und JENOPTIK (-6,67 Prozent auf 35,00 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 8.557.322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 42,097 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14:16 Lufthansa Underweight Barclays Capital
14:01 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.