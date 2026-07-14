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Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels leichter

Der MDAX bewegte sich am Mittwoch kaum.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
42.14 EUR -1.77 EUR -4.03 %
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LANXESS AG
15.61 EUR -0.72 EUR -4.41 %
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Nemetschek SE
57.25 EUR 1.25 EUR 2.23 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.41 EUR 0.75 EUR 1.72 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.32 EUR 0.03 EUR 0.11 %
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PUMA SE
29.16 EUR 0.95 EUR 3.37 %
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Siltronic AG
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
81.90 EUR -5.25 EUR -6.02 %
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thyssenkrupp AG
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TRATON
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WACKER CHEMIE AG
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Indizes
MDAX
32,100.75 EUR -0.16 EUR 0 %
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Am Mittwoch beendete der MDAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 32.089,59 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 350,084 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,107 Prozent auf 32.066,55 Punkte an der Kurstafel, nach 32.100,91 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32.193,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31.741,82 Einheiten.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 15.06.2026, mit 32.582,63 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der MDAX noch bei 30.887,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der MDAX bei 31.086,25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,58 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell AUMOVIO (+ 4,01 Prozent auf 37,60 EUR), PUMA SE (+ 3,42 Prozent auf 29,31 EUR), Nemetschek SE (+ 2,75 Prozent auf 57,85 EUR), TRATON (+ 2,70 Prozent auf 35,80 EUR) und CTS Eventim (+ 2,42 Prozent auf 57,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,92 Prozent auf 82,70 EUR), Siltronic (-5,54 Prozent auf 92,00 EUR), WACKER CHEMIE (-4,05 Prozent auf 92,45 EUR), AIXTRON SE (-3,74 Prozent auf 42,26 EUR) und LANXESS (-2,77 Prozent auf 15,44 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3.685.355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,736 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AIXTRON SE Equal Weight Barclays Capital
23.06.26 AIXTRON SE Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.