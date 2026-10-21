Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter

MDAX-Performance im Blick

21.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt.

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,40 Prozent auf 30.270,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 340,514 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 30.399,33 Punkte an der Kurstafel, nach 30.391,65 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 30.239,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 30.399,33 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der MDAX bereits um 0,880 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, notierte der MDAX bei 31.241,96 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, einen Stand von 31.812,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.140,61 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,29 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,22 Prozent auf 55,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,17 Prozent auf 36,72 EUR), CTS Eventim (+ 1,94 Prozent auf 62,90 EUR), Aroundtown SA (+ 1,93 Prozent auf 1,38 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 132,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AUMOVIO (-2,34 Prozent auf 35,55 EUR), Lufthansa (-1,84 Prozent auf 7,15 EUR), DEUTZ (-1,83 Prozent auf 10,20 EUR), Salzgitter (-1,81 Prozent auf 46,72 EUR) und Porsche Automobil (-1,62 Prozent auf 24,83 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 257.234 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,417 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der Aroundtown SA-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net