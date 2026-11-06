Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone

XETRA-Handel im Fokus

06.11.26 15:57 Uhr

Der SDAX zeigt sich heute schwächer.

Der SDAX verliert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr 1,00 Prozent auf 17.846,26 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 91,510 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,660 Prozent tiefer bei 17.907,11 Punkten in den Handel, nach 18.026,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18.053,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17.773,22 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 1,24 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 18.384,81 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 18.564,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 15.932,76 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,83 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell Energiekontor (+ 6,38 Prozent auf 25,00 EUR), SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 51,15 EUR), JOST Werke (+ 3,46 Prozent auf 59,80 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 2,97 Prozent auf 32,90 EUR) und PVA TePla (+ 2,63 Prozent auf 27,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen HelloFresh (-7,35 Prozent auf 3,09 EUR), Hypoport SE (-4,39 Prozent auf 87,20 EUR), Stabilus SE (-4,08 Prozent auf 15,52 EUR), ATOSS Software (-4,06 Prozent auf 89,80 EUR) und Adtran Networks SE (-3,74 Prozent auf 20,60 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 786.491 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,213 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,37 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,64 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net