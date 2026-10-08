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SDAX aktuell

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Der SDAX verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22.95 EUR -0.80 EUR -3.37 %
Charts | News | Analysen
ASTA Energy Solutions
57.40 EUR -2.40 EUR -4.01 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.89 EUR 0.06 EUR 2.05 %
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GFT SE
25.65 EUR 0.15 EUR 0.59 %
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HAMBORNER REIT
4.00 EUR 0.03 EUR 0.76 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.53 EUR 0.09 EUR 3.69 %
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HUGO BOSS AG
37.65 EUR 0.23 EUR 0.61 %
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INDUS AG
39.20 EUR -0.20 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Jungheinrich AG
21.10 EUR -1.34 EUR -5.97 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.40 EUR 0.50 EUR 0.74 %
Charts | News | Analysen
LPKF Laser & Electronics AG
14.65 EUR -0.90 EUR -5.79 %
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Mutares
24.85 EUR -0.15 EUR -0.60 %
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Nagarro SE
77.70 EUR -1.00 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
NORMA Group SE
15.08 EUR -2.02 EUR -11.81 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
52.10 EUR 1.20 EUR 2.36 %
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Indizes
SDAX
17,822.81 EUR -346.88 EUR -1.91 %
News | Analysen

Am Donnerstag gab der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 1,87 Prozent auf 17.830,15 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 91,391 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,624 Prozent auf 18.056,32 Punkte an der Kurstafel, nach 18.169,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17.818,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.062,06 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2,30 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, notierte der SDAX bei 18.791,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der SDAX noch bei 17.921,52 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 17.399,21 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,73 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 3,84 Prozent auf 2,51 EUR), Ottobock (+ 2,17 Prozent auf 51,80 EUR), HUGO BOSS (+ 0,32 Prozent auf 37,90 EUR), GFT SE (+ 0,20 Prozent auf 25,65 EUR) und Nagarro SE (+ 0,19 Prozent auf 78,25 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen INDUS (-7,32 Prozent auf 36,70 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,02 Prozent auf 14,05 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,59 Prozent auf 57,40 EUR), Jungheinrich (-5,56 Prozent auf 21,06 EUR) und NORMA Group SE (-5,26 Prozent auf 14,78 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1.181.049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 4,132 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG

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