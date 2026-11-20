SDAX aktuell

Der SDAX verzeichnete zum Handelsschluss Verluste.

Am Freitag gab der SDAX via XETRA zum Handelsschluss um 2,77 Prozent auf 16.770,64 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 86,714 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,510 Prozent auf 17.160,60 Punkte an der Kurstafel, nach 17.248,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 16.760,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17.160,60 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 5,68 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, notierte der SDAX bei 18.183,22 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der SDAX noch bei 18.497,60 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Wert von 15.914,45 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 3,37 Prozent nach. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 5,15 Prozent auf 3,06 EUR), Südzucker (+ 0,94 Prozent auf 10,74 EUR), Drägerwerk (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR), PATRIZIA SE (+ 0,49 Prozent auf 8,15 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0,48 Prozent auf 63,00 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen LPKF Laser Electronics (-16,83 Prozent auf 6,92 EUR), ASTA Energy Solutions (-9,77 Prozent auf 38,80 EUR), Basler (-9,52 Prozent auf 21,85 EUR), SGL Carbon SE (-8,25 Prozent auf 4,34 EUR) und EVOTEC SE (-8,21 Prozent auf 2,51 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2.682.022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Im SDAX verzeichnet die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net