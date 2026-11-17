SDAX-Kursverlauf

Das macht der SDAX.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,60 Prozent leichter bei 17.651,81 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,486 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,404 Prozent schwächer bei 17.686,73 Punkten in den Handel, nach 17.758,49 Punkten am Vortag.

Bei 17.640,66 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 17.686,73 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 18.198,27 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 18.486,32 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 16.069,28 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,71 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 0,88 Prozent auf 23,00 EUR), INDUS (+ 0,88 Prozent auf 34,55 EUR), STO SE (+ 0,38 Prozent auf 105,20 EUR), tonies (+ 0,31 Prozent auf 12,92 EUR) und Drägerwerk (+ 0,18 Prozent auf 111,80 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Energiekontor (-3,08 Prozent auf 22,00 EUR), OHB SE (-2,51 Prozent auf 170,80 EUR), Vincorion (-2,17 Prozent auf 15,32 EUR), Ottobock (-2,04 Prozent auf 38,45 EUR) und SMA Solar (-1,97 Prozent auf 46,72 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die Springer Nature-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 75.085 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,213 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net