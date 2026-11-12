Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt

XETRA-Handel im Fokus

12.11.26 15:57 Uhr

Der SDAX verliert am Donnerstag an Wert.

Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent tiefer bei 18.002,37 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,339 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 18.160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18.137,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.190,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.990,60 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,859 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 18.049,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.502,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16.172,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 21,11 Prozent auf 7,63 EUR), grenke (+ 7,98 Prozent auf 11,36 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,02 Prozent auf 14,49 EUR), Sixt SE St (+ 3,78 Prozent auf 76,85 EUR) und ProCredit (+ 3,51 Prozent auf 9,15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Ottobock (-16,28 Prozent auf 39,35 EUR), secunet Security Networks (-15,20 Prozent auf 198,00 EUR), Wacker Neuson SE (-8,73 Prozent auf 20,90 EUR), OHB SE (-8,09 Prozent auf 194,40 EUR) und Dermapharm (-7,51 Prozent auf 35,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die PATRIZIA SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 617.089 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,171 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,55 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net