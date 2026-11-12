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XETRA-Handel im Fokus

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX fällt

Der SDAX verliert am Donnerstag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.10 EUR -0.15 EUR -0.62 %
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Dermapharm Holding SE
37.20 EUR -1.30 EUR -3.38 %
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Eckert & Ziegler
14.40 EUR 0.34 EUR 2.42 %
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grenke AG
11.36 EUR 0.86 EUR 8.19 %
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HAMBORNER REIT
4.06 EUR 0.00 EUR -0.12 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.90 EUR -0.10 EUR -0.15 %
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Mutares
28.95 EUR -0.10 EUR -0.34 %
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OHB SE
193.00 EUR -16.00 EUR -7.66 %
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Ottobock
40.00 EUR -6.50 EUR -13.98 %
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PATRIZIA SE
7.53 EUR 1.20 EUR 18.96 %
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ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8.81 EUR -0.07 EUR -0.79 %
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secunet Security Networks AG
194.00 EUR -39.00 EUR -16.74 %
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Sixt SE St.
77.45 EUR 2.20 EUR 2.92 %
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Wacker Neuson SE
21.00 EUR -1.95 EUR -8.50 %
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Indizes
SDAX
17,937.31 EUR -200.14 EUR -1.10 %
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Um 15:40 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent tiefer bei 18.002,37 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,339 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,128 Prozent auf 18.160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 18.137,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.190,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17.990,60 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche kletterte der SDAX bereits um 0,859 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 18.049,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.502,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der SDAX bei 16.172,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,73 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PATRIZIA SE (+ 21,11 Prozent auf 7,63 EUR), grenke (+ 7,98 Prozent auf 11,36 EUR), Eckert Ziegler (+ 4,02 Prozent auf 14,49 EUR), Sixt SE St (+ 3,78 Prozent auf 76,85 EUR) und ProCredit (+ 3,51 Prozent auf 9,15 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Ottobock (-16,28 Prozent auf 39,35 EUR), secunet Security Networks (-15,20 Prozent auf 198,00 EUR), Wacker Neuson SE (-8,73 Prozent auf 20,90 EUR), OHB SE (-8,09 Prozent auf 194,40 EUR) und Dermapharm (-7,51 Prozent auf 35,70 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die PATRIZIA SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 617.089 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,171 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,51 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,55 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12:51 OHB SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 OHB SE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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