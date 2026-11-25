SDAX im Fokus

Der SDAX erlitt am Mittwoch Verluste.

Am Mittwoch verbuchte der SDAX via XETRA letztendlich ein Minus in Höhe von 0,75 Prozent auf 16.902,93 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 85,790 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,017 Prozent schwächer bei 17.028,67 Punkten, nach 17.031,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 17.138,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16.869,31 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 0,560 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 18.106,58 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 18.541,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 16.159,14 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,61 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 5,30 Prozent auf 3,32 EUR), Grand City Properties (+ 5,23 Prozent auf 8,05 EUR), Sixt SE St (+ 4,49) Prozent auf 74,45 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4,37 Prozent auf 1,02 EUR) und Einhell Germany vz (+ 4,22 Prozent auf 66,70 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil PNE (-6,81 Prozent auf 3,77 EUR), PVA TePla (-6,65 Prozent auf 23,04 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,26 Prozent auf 37,80 EUR), Befesa (-5,19 Prozent auf 35,60 EUR) und Drägerwerk (-4,98 Prozent auf 122,20 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die HelloFresh-Aktie aufweisen. 1.983.708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,256 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net