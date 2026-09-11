Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

SDAX-Entwicklung

11.09.26 17:57 Uhr

Der SDAX zeigte sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Am Freitag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,23 Prozent tiefer bei 18.371,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 93,845 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,092 Prozent auf 18.431,79 Punkte an der Kurstafel, nach 18.414,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.350,06 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.446,40 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,99 Prozent abwärts. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 18.571,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, stand der SDAX noch bei 18.027,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bewegte sich der SDAX bei 16.536,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,85 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell secunet Security Networks (+ 2,91 Prozent auf 198,00 EUR), Kontron (+ 1,93 Prozent auf 21,08 EUR), JOST Werke (+ 1,85 Prozent auf 60,60 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,75 Prozent auf 6,99 EUR) und Springer Nature (+ 1,72 Prozent auf 20,10 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil HelloFresh (-4,94 Prozent auf 2,73 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,64 Prozent auf 52,35 EUR), EVOTEC SE (-2,50 Prozent auf 2,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,38 Prozent auf 30,30 EUR) und Dermapharm (-2,35 Prozent auf 37,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1.198.528 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,238 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,88 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net