Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Index-Performance im Fokus

06.11.26 15:57 Uhr

Der MDAX verbucht heute Verluste.

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0,96 Prozent tiefer bei 30.594,47 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 349,470 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,729 Prozent auf 30.666,41 Punkte an der Kurstafel, nach 30.891,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.870,25 Punkte, das Tagestief hingegen 30.408,83 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,350 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, stand der MDAX noch bei 30.543,27 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Wert von 32.431,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28.959,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,24 Prozent zu Buche. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 4,18 Prozent auf 30,14 EUR), Nordex (+ 3,13 Prozent auf 42,22 EUR), Siltronic (+ 2,59 Prozent auf 51,50 EUR), LANXESS (+ 2,31 Prozent auf 13,26 EUR) und Lufthansa (+ 2,27 Prozent auf 8,37 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HENSOLDT (-6,78 Prozent auf 76,98 EUR), RATIONAL (-3,71 Prozent auf 622,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,56 Prozent auf 78,50 EUR), RTL (-3,40 Prozent auf 32,70 EUR) und Talanx (-3,34 Prozent auf 130,20 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3.388.970 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41,601 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net