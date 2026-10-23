Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der DAX aktuell

DAX-Performance im Fokus

23.10.26 12:26 Uhr

DAX-Handel am Freitag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent leichter bei 25.171,77 Punkten. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,182 Prozent schwächer bei 25.325,58 Punkten in den Freitagshandel, nach 25.371,75 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.128,76 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.329,32 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1,44 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.410,63 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Stand von 24.763,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24.207,79 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,58 Prozent zu Buche. Bei 26.618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,76 Prozent auf 39,87 EUR), Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 83,54 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 18,56 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,03 Prozent auf 146,90 EUR) und Rheinmetall (+ 1,00 Prozent auf 1.025,20 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil MTU Aero Engines (-4,57 Prozent auf 317,60 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), Deutsche Börse (-2,65 Prozent auf 308,80 EUR), Merck (-1,88 Prozent auf 143,60 EUR) und adidas (-1,76 Prozent auf 156,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.924.025 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 235,565 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net