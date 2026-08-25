Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

TecDAX-Marktbericht

26.08.26 17:57 Uhr

Der TecDAX gab sich schlussendlich schwächer.

Zum Handelsschluss gab der TecDAX im XETRA-Handel um 0,69 Prozent auf 4.022,87 Punkte nach. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 568,281 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,133 Prozent leichter bei 4.045,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4.050,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.005,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.051,70 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 1,50 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der TecDAX 3.769,97 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.064,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der TecDAX mit 3.757,15 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11,00 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Bechtle (+ 3,68 Prozent auf 36,62 EUR), EVOTEC SE (+ 3,07 Prozent auf 3,35 EUR), QIAGEN (+ 1,72 Prozent auf 37,34 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,40 Prozent auf 31,82 EUR) und JENOPTIK (+ 1,08 Prozent auf 39,22 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil Siltronic (-3,23 Prozent auf 79,35 EUR), SAP SE (-2,93 Prozent auf 180,02 EUR), Ottobock (-2,32 Prozent auf 59,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,01 Prozent auf 31,28 EUR) und SMA Solar (-1,71 Prozent auf 54,70 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.646.880 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 216,066 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,59 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,37 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net